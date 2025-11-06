Соединённые Штаты захлестнула волна сокращений.

Это следует из отчёта аналитиков местного консалтингового агентства Challenger, Gray & Christmas.

Так, работодатели объявили о сокращении более чем 150 тысяч рабочих мест в октябре, это на 175% больше, чем в октябре 2024-го,

Общее количество сокращений в США за октябрь стало самым высоким с 2003 года, когда увольнений было зафиксировано чуть более 170 тысяч.

Основные сокращения пришлись на складское хозяйство с увольнением 48 тысячи сотрудников, технологический сектор (33 тысячи) и продовольственный сектор (11 тысяч).

Напомним, по данным CNN, в США уволили более 4 тысяч госслужащих во время шатдауна.

Ранее мы писали кого оставит без работы искусственный интеллект.