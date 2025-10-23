В будущем людям не придётся работать благодаря роботам и нейросетей.

Об этом заявил американский миллиардер Илон Маск в своей соцсети Х.

Так он прокомментировал сообщение, что хозяин торговой площадки Amazon намерен автоматизировать 75 % рабочих операций, к 2033 году заменив свыше 600000 рабочих мест роботами.

"ИИ и роботы займут все рабочие места. Работать можно будет по желанию. Это как, например, выращивать собственные овощи вместо того, чтобы покупать их в магазине", – написал по этому поводу Маск.

Ранее Маск оценил вероятность гибели человечества в результате развития искусственного интеллекта.

"Я думаю, есть некоторая вероятность, что он приведет к гибели человечества. Возможно, я соглашусь с [оценкой британско-канадского учёного, первопроходца в области искусственного интеллекта Джеффри Хинтона], что она составляет примерно 10-20% или что-то около этого", – сказал безнесмен.

Вместе с этим эксперт считает, что развитие ИИ может уничтожить половину рабочих мест в ближайшие годы.

"Рак излечен, экономика растёт на 10% в год, бюджет сбалансирован – и 20% людей не имеют работы", – так вкратце описал глава IT-компании один из сценариев ближайших нескольких лет.