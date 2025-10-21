Американская научно-исследовательская организация OpenAI представила собственный браузер Atlas.

Кадры с презентации программного продукта публикуют телеграм-каналы.

В приложении для работы с интернетом будет встроен агент искуственного интеллекта (ИИ) ChatGPT, который сможет заказывать еду для пользователя, просматривать почту и даже выполнять простые задания по торговле ценными бумагами.

На каждой открываемой пользователем странице будет присутствовать вкладка ChatGPT, к которой можно быстро обратиться.

Ранее OpenAI открыла бесплатный доступ к GPT-5 – самой мощной версии искусственного интеллекта ChatGPT.

В аннотации говорится, что новая версия нейросети более углублённо анализирует комплексные задачи и задаёт актуальные уточняющие вопросы, чтобы работа не останавливалась. Благодаря этому пользователь может получать решения экспертного уровня.

Незадолго до этого в ChatGPT добавили функцию репетитора по гуманитарным и техническим наукам.

Теперь ИИ может не просто выдавать ответ, а шаг за шагом подводить к решению – с подсказками, вопросами и подробными пояснениями.