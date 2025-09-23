ChatGPT выиграл в лотерею $150 тысяч с первой попытки, угадав выигрышную комбинацию шаров с числами.

Об этом сообщает New York Post.

Жительница Мидлотиана (штат Вирджиния) Кэрри Эдвардс спросила у ИИ, какие числа ей выбрать от 1 до 69. Чат-бот угадал 4 из 5 и принес ей прибыль.

Эдвардс, никогда ранее не игравшая в онлайн-лотерею, обратилась к ChatGPT, чтобы тот помог ей выбрать числа для розыгрыша Powerball. Сначала бот отметил, что выигрыш зависит от удачи, но затем предложил комбинацию, которую она использовала.

Через два дня Эдвардс получила подтверждение выигрыша в 50 тысяч долларов с тройным увеличением благодаря Power Play. Сначала она решила, что это мошенничество. Лишь проверив личный аккаунт, убедилась: выигрыш настоящий.

Исполнительный директор лотереи Вирджинии Халид Джонс вручил ей сертификат, а на следующий день женщина объявила, что отдаёт весь выигрыш на благотворительность.

Ранее мы сообщали, что искусственный интеллект ChatGPT добавил режим, заменяющий репетиторов. Теперь он не только выдаёт ответы, но и шаг за шагом подводит к решению с подсказками, вопросами и подробными пояснениями.

Напомним, компания OpenAI открыла общий доступ к GPT-5. Самая мощная версия модели искусственного интеллекта ChatGPT уже доступна бесплатно.









