ChatGPT сократил количество вакансий для начинающих почти на треть - The Times
С момента запуска ChatGPT количество вакансий для начинающих сократилось почти на треть. Об этом сообщает The Times.
На сайте по поиску работы Adzuna количество вакансий для выпускников, стажеров, интернов и младших специалистов без требования высшего образования сократилось на 31,9% с ноября 2022 года, когда был запущен этот ИИ-сервис.
При этом наибольшее сокращение наблюдается в секторе розничной торговли - 78,2%. Затем идут секторы логистики и складского хозяйства, а также административный сектор.
По данным издания, все больше компаний публично заявляют о планах использовать ИИ для сокращения штата сотрудников.
Гендиректор Anthropic Дарио Амодей, разрабатывающий чат-бот Claude, предполагает, что ИИ может лишить работы половину начинающих офисных работников в течение 5 лет, что может привести к росту безработицы на 10–20%.
Напомним, в конце мая мы писали, что развитие ИИ может уничтожить половину всех рабочих мест начального уровня и увеличить безработицу до 10-20% в ближайшие пять лет.
Также аналитики высказывали мнение, что у ИИ-агентов есть шансы заменить привычную Сеть.