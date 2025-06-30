С момента запуска ChatGPT количество вакансий для начинающих сократилось почти на треть. Об этом сообщает The Times.

На сайте по поиску работы Adzuna количество вакансий для выпускников, стажеров, интернов и младших специалистов без требования высшего образования сократилось на 31,9% с ноября 2022 года, когда был запущен этот ИИ-сервис.

При этом наибольшее сокращение наблюдается в секторе розничной торговли - 78,2%. Затем идут секторы логистики и складского хозяйства, а также административный сектор.

По данным издания, все больше компаний публично заявляют о планах использовать ИИ для сокращения штата сотрудников.

Гендиректор Anthropic Дарио Амодей, разрабатывающий чат-бот Claude, предполагает, что ИИ может лишить работы половину начинающих офисных работников в течение 5 лет, что может привести к росту безработицы на 10–20%.

Напомним, в конце мая мы писали, что развитие ИИ может уничтожить половину всех рабочих мест начального уровня и увеличить безработицу до 10-20% в ближайшие пять лет.

Также аналитики высказывали мнение, что у ИИ-агентов есть шансы заменить привычную Сеть.