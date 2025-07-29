Искусственный интеллект ChatGPT добавил режим, заменяющий репетиторов.

Пример соответствующего общения с нейросетью публикуют телеграм-каналы.

Теперь он может не просто выдавать ответ, а шаг за шагом подводит к решению – с подсказками, вопросами и подробными пояснениями.

Таким образом можно освоить любую тему – программирование, иностранный язык, физику и т. д.

Напомним, в Украине могут начать лишать степеней и увольнять за написание научных работ с помощью ChatGPT.

Законопроект №10392 определяет, что лицо не может считаться автором академического произведения, если оно сгенерировано компьютерной программой, в частности, ChatGPT. А при использовании в работе сгенерированных частей текста авторов обяжут сообщать об этом.

Также британская Times писала, что ИИ сократил количество вакансий для начинающих специалистов почти на треть.

Так, на сайте поиска работы Adzuna количество вакансий для выпускников учебных заведений, стажёров, интернов и младших специалистов без требования высшего образования сократилось на 31,9% с ноября 2022 года, когда был запущен ChatGPT.