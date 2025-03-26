Американская компания OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, представила свой бесплатный генератор изображений для ChatGPT. Он заменит предыдущую интеграцию с DALL-E.

Новая система одновременно обрабатывает текст и изображения - до 20 различных объектов. Это дает возможность создавать текст на изображениях, например, для инфографики или логотипов. Также теперь ChatGPT может создавать постеры, готовые слайды для презентаций, комиксы, мемы и сцены из игр. Модель также может сгенерировать фото с нужным выражением лица.

Новая система призвана обеспечивать более стабильные результаты и меньшее количество ограничений по контенту.

Пользователи могут улучшать свои результаты с помощью естественного диалога.

Однако у нее есть и некоторые недостатки: иногда она неправильно обрезает изображения, генерирует галлюцинации, похожие на встречающиеся в текстовых моделях, и испытывает трудности с изображениями, содержащими много различных понятий.

"Страна" попросила сгенерировать центр Киева. Получилось не очень реалистично.

Функция доступна в бесплатной версии ChatGPT, но с ограничением по количеству картинок.

Напомним, почти год назад искусственный интеллект от OpenAI создал свой первый музыкальный клип.

Ранее мы писали о том, что в Сан-Франциско состоялась презентация новой версии искусственного интеллекта GPT-4o, которую представила компания OpenAI.