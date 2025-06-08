Искусственный интеллект ChatGPT теперь может подключаться к Gmail, Outlook, "Google Диску", Teams и другим сервисам для работы с данными в реальном времени.

Об этом заявила компания-разработчик OpenAI.

Теперь ChatGPT может отправлять и получать информацию из подключенного приложения, чтобы найти информацию, относящуюся к запросам, а также использовать ее в своих ответах.

Функция доступна только пользователям платных подписок Plus, Pro, Team, Enterprise и Edu.

По информации компании, доступ к данным возможен только с разрешения пользователя, а корпоративные клиенты дополнительно получат интеграцию с SharePoint, Dropbox и Box.

В Европе новые функции пока недоступны из-за требований регуляторов.

Напомним, что американская компания OpenAI, занимающаяся разработками в области искусственного интеллекта, представила свой бесплатный генератор изображений для ChatGPT.

Ранее мы писали о том, что в Сан-Франциско состоялась презентация новой версии искусственного интеллекта GPT-4o, которую представила компания OpenAI.