В Киеве могут закрыться сотни ресторанов из-за массового отъезда молодых сотрудников после решения правительства разрешить мужчинам 18–22 лет выезжать за границу.

Об этом заявляют представители отрасли, опрошенные изданием "Экономическая правда".

Рестораторы прогнозируют до 20-30% оттока персонала в этой возрастной категории, что принесёт бизнесу серьёзные проблемы.

"Закроются сотни заведений, и это только в Киеве", – прогнозирует ресторатор Алекс Купер.

Он отметил, что падение посещаемости и рост расходов создают для бизнеса "замкнутый круг".

По оценке участников рынка, критическим станет ноябрь – традиционно один из самых слабых месяцев для заведений общепита. На этом фоне отрасль готовится к сезону закрытий и жёсткой экономии.

Между тем министр молодежи и спорта Матвей Бедный отрицает массовый выезд молодежи из Украины.

"Мы не видим критического оттока молодежи. Это скорее сезонность: в сентябре начинается обучение, заканчиваются отпуска, растет динамика трудовой миграции", — сказал министр в эфире телемарафона.

Напомним, работодатели в Украине жалуются на увольнения молодых людей после открытия границ.

Особенно остро проблему с увольнениями молодых сотрудников ощутил крупный бизнес, компании со штатом более 1000 человек. Больше всех пострадали гостинично-ресторанный бизнес (65%), розничная торговля (59%) и пищевая промышленность (52%).

Ранее в СМИ разошлась информация, что после разрешения выезда мужчин 18-22 лет из компаний массово утекает молодой персонал.