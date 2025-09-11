В Киеве до конца текущего года могут закрыться 20% всех ресторанов. В настоящее время столичные заведения уже сталкиваются с массовыми убытками.

Об этом заявила ресторанный эксперт Ольга Насонова.

По ее словам, общепиты в Киеве один за другим закрываются: из 10 новых заведений только 2 приносят ощутимую прибыль, а большинство – убыточные.

"Раньше, до пандемии и войны, на рынке места хватало всем. Сейчас выживают лишь те два успешных заведения, остальные работают или в ноль, или закрываются", - подчеркнула Насонова.

Главной причиной считается сложная экономическая ситуация и падение платежеспособности населения. Эксперт уверена, что люди реже посещают заведения и тратят меньше денег.

При этом Насонова уточняет, что в кризис ресторанный рынок погрузился только в нынешнем году.

