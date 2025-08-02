В Украине за год резко упало число выпускников школ. Это следует из статистики по сдаче национального мультипредметного теста (НМТ).

Об этом заявил замминистра образования Михаил Винницкий в эфире телемарафона.

По его словам, в этом году тест не сдали 12% выпускников, что означает около 25 тысяч школьников.

Из этого можно вычислить общее количество выпускников, сдававших НМТ в этом году - 208 тысяч человек.

При этом в прошлом году количество сдававших тест, по официальным данным, составляло 283 370 человек. То есть, общее число сдававших упало более чем на 75 тысяч человек или на 26%.

Ранее в Минобразования подтверждали тенденцию выезда молодежи за границу после завершения школы, но говорили, что она "не массовая". Также утверждалось, что многие выехавшие сдают НМТ за границей.

Напомним, что с 18 лет для украинских парней закрываются границы на выезд. Обычно выпускники заканчивают школу в возрасте около 17-18 лет.

Также мы писали о том, что в Украине осталось 3,74 миллиона школьников. Это наименьшее количество детей школьной возрастной группы за последние 30 лет.