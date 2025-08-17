Во многих городах и селах на западе Украины резко уменьшилось количество населения.

"Прошлым летом Рахов жил. Не выживал - именно жил. На улицах было людно. Очереди в супермаркетах. Новые кофейни, парикмахерские, спа-салоны. На улицах русский язык переселенцев. Горы стояли величественно, а город гудел - по-своему, но уверенно. Этим летом тишина. Густая, как туман за хребтами и такая же тяжелая. Людей нет. Куда все подевались? Мужчины уехали. Не на фронт, большинство - от него (хотя многие и на фронте - Ред). Теперь и женщины за ними. Переселенцы вернулись или переехали дальше", - написала на своей странице в Фейсбуке Соломия Ганущина, жена экс-главы Львовского облсовета Александра Ганущина.

По ее данным, в 2023 году в Раховской общине было 23,6 тысяч жителей, а в самом Рахове - 16,5 тысяч. Сегодня на 8 тысяч меньше.

"История Рахова не исключение. Так исчезает не только он. Так исчезают города, которые еще вчера казались живыми", - пишет Ганущина.

По словам бывшего местного депутата и руководителя деревообрабатывающей компании ВГСМ Ирины Мацепуры, "в селах пусто".

"Работы нет, мужчины убежали и женщины следом. А юношей допризывного возраста вывозят, часть мужчин на войне. Переселенцы не задержались - вернулись обратно или поехали дальше - в Европу", - говорит Мацепура.

По ее словам, местные жители снова активно выезжают на заработки. Только из Рахова ежедневно отходит по 5-6 автобусов в Чехию, отмечает она.

То, что в небольших городах и селах западных регионов стало ощутимо меньше людей, чем еще прошлым летом, заметно невооруженным взглядом. Это отмечают многие туристы, ежегодно отдыхающие в Карпатах.

"В прошлом году яблоку негде было упасть. В этом, например, в Яблунице, много туристов, но мало местных жителей. Магазины пусты, некоторые даже закрылись, с парковками проблем нет, многие дома стоят пустые", - рассказала нам киевлянка Татьяна, которая на днях вернулась из Карпат.

А владелица мини-отеля в Яблонице Илона говорит, что дефицита туристов этим летом не наблюдается, их даже больше, чем прошлым.

"Но некому их обслуживать, найти работников очень сложно, поэтому уже есть проблемы с сервисом", - рассказала нам Илона.

Разбирались, почему люди уезжают из западных областей страны, хотя они и находятся далеко от фронта.

За два года минус 30% жителей

С начала войны в западные области Украины хлынул поток переселенцев. Туда релоцировался бизнес вместе с работниками, переезжали переселенцы из восточных регионов. В итоге многие небольшие города и села буквально ожили. Многие переселенцы открывали свой бизнес, а часть местных жителей отказалась от заработков в Европе, так как появилась работа дома.

Но за последний год многое изменилось. Если в больших городах вроде Львова или Тернополя отток людей не так заметен, то в маленьких населенных пунктах он уже бросается в глаза. На улицах намного меньше людей, чем прошлым летом, припарковаться просто, исчезли очереди в магазинах, опустели кафе и рестораны.

По данным Ганущиной, с 2023 года население уменьшилось почти на 30%.

Ирина Мацепура говорит, что многие местные небольшие города и села буквально опустели.

"Работы нет, мужчины уехали, ну и женщины следом. Юношей допризывного возраста массово вывозят. Переселенцы тут тоже не задержались", - пояснила Мацепура.

По информации главного управления статистики Ивано-Франковской области, в этом году по сравнению с прошлым количество студентов на Прикарпатье уменьшалось на 3,6 тысяч человек, или 6,6%, что косвенно подтверждает выезд за границу юношей допризывного возраста.

Жительница Ужгорода Катерина Ренгач отмечает, что тенденция оттока населения заметна и у них.

"Очень много объявлений о продаже жилья появилось, общественный транспорт полупустой. Люди массово уезжают за границу. На это влияет много факторов: и бешеный рост цен на продукты и лекарства, и сложности с возможностью получить официальную бронь, и проблемы с работой", - говорит она.

Выезжает в Чехию по 5-6 автобусов в день

Местные говорят, что многие жители вспомнили о заработках в Европе. Если с начала войны поток заробитчан иссяк (мужчины не могли выехать, женщины старались найти работу дома), то сейчас он снова растет. По словам Мацепуры, только из Раховщины ежедневно уезжает по 5-6 автобусов в Чехию.

В основном люди едут на сельхозработы и стройки. Также растет поток трудовых мигрантов в Италию (туда едут главным образом ухаживать за стариками), Испанию и другие страны.

"С начала войны, когда в Европу массово поехали наши беженцы, для заробитчан наступили сложные времена. Во многих странах беженцы составляли конкуренцию трудовым мигрантам за рабочие места. Например, в Польше люди хватались за любую работу. И тарифы для украинцев резко обвалились. Если до войны на заводе можно было заработать до тысячи евро, то после того, как на работу стали устраиваться наши беженцы, платили уже только 600-700 евро или даже меньше. Но затем ажиотаж схлынул. В той же Германии, где платят пособия, украинцы не сильно хотят устраиваться на работу. Да и в Польше стало проще, так как многие наши беженцы переехали в другие страны, скажем, в ту же Германию. Поэтому зарплаты выровнялись, и ехать на заработки снова выгодно", - рассказала нам жительница Львовской области Ирина.

Параллельно, по ее словам, ухудшается ситуация внутри Украины.

"Еще в прошлом году работы было больше. Сейчас многие мелкие бизнесы закрылись или сократили персонал, зарплаты хотя и растут, но не успевают за ценами. Особенно большая разница в зарплатах после резкого роста курса евро. Если еще недавно 20 тысяч гривен было почти 500 евро, то сейчас чуть больше 400", - говорит Ирина.

Житель Закарпатья Вячеслав Цубера, который сейчас живет в Чехии, рассказал, что в Чехии молодых закарпатцев на заводах сейчас едва ли не больше, чем в самом Закарпатье.

"Наши люди уже есть и на менеджерских должностях в фирмах в Чехии", - отмечает он.

По словам руководителя Ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, точных данных об объемах трудовой миграции сейчас нет.

"По данным НБУ, в прошлом году из Украины выехало 500 тысяч человек, в этом и следующем прогнозируют поток в 200 тысяч. Но сколько из них едут в Европу как беженцы, а сколько - именно на заработки, вопрос открытый. В действительности многие совмещают беженство и заробитчанство. Например, оформляют статус временной защиты, позволяющий легально устроиться на работу в стране пребывания, но часто приезжают домой. Самые популярные сейчас страны для трудовой миграции - Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, а также страны Балтии. В целом в Украине зарплаты растут, но далеко не все предприятия, особенно в западных областях, могут платить даже среднюю по стране зарплату - на повышение окладов нет ресурса. Поэтому люди все чаще рассматривают вариант с работой в Европе", - говорит Воскобойник.

Он прогнозирует, что поток трудовых мигрантов будет только расти, причем после войны их может быть намного больше, чем сейчас, поскольку выездными станут мужчины.

На самом деле в западных регионах многие мужчины выезжают на работу и сейчас, и почти легально.

"Местные фирмы регистрируют филиалы в Восточной Европе и оформляют командировки своим работникам из Украины. Это касается, в частности, водителей, инженеров и других, которым реально сделать документы на выезд", - рассказал "Стране" бизнесмен из Ивано-Франковской области.

По его словам, оформление такой "командировки" может обойтись военнообязанному мужчине около 5 тысяч евро.

"Можно уехать на пару месяцев, но под подписку о возвращении", - рассказал он.

"Государство сделало нас бомжами"

Отдельная тема - переселенцы.

По словам Ирины Мацепуры, многие из переехавших в западные регионы с начала войны уже там не живут: либо вернулись домой, либо поехали дальше, в Европу.

"Например, к нам приехали переселенцы из Харьковщины. Тут совсем другие зарплаты, другая промышленность. Плюс совсем негазифицированный район, люди не хотят дровами топить в XXI веке", - говорит она.

Многие переселенцы не смогли найти работу на новом месте, а выплачиваемых государством пособий мало на что хватает. О том, что люди возвращаются домой даже в захваченные РФ регионы, заявляла также глава комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроения Елена Шуляк. Она поясняла отток переселенцев в первую очередь сложностями с обустройством на новом месте, в частности, проблемами с жильем.

По данным Закарпатской областной военной администрации, если в 2022 году в области на учете было около 151 тысячи ВПЛ, то в 2023 около 134,5 тысяч, в 2024 - 125,4 тысячи, а в этом году - 123 тысячи. При этом в Ужгороде и Берегово больше всего переселенцев, которые нуждаются в трудоустройстве. А вот количество венгров на Закарпатье уменьшилось со 150 тысяч до 70-80 тысяч - все больше людей уезжают за границу.

Эколог Владимир Шелудько, который ранее жил в Херсоне, говорит, что "государство по сути сделало переселенцев бомжами, так как нет никакой надежды на получение компенсации для покупки нового жилья на подконтрольной территории". В теории украинцы, чье жилье было разрушено в ходе военных действий, могут претендовать на жилищные сертификаты, но на практике их оформляют далеко не всем: есть очередь и периодически возникают проблемы с финансированием. Был принят закон о компенсации за поврежденное жилье на оккупированных территориях (законопроект №11161), но президент его пока так и не подписал. Не помогла даже петиция на эту тему, собравшая более 25 тысяч подписей.

Угас и предпринимательский азарт переселенцев. По данным сервиса "Опендатабот", в этом году в Украине закрывается рекордное количество ФЛП. За первое полугодие закрылось больше 157 тысяч физлиц-предпринимателей. Причем среди регионов, лидирующих по числу закрытых ФЛП, помимо Киевской и Днепропетровской областей, в начале этого года появилась Львовщина, где ранее переселенцы массово открывали свой бизнес.

А часть переселенцев переезжают в другие регионы Украины, в частности, в Киев, где проще интегрироваться и найти работу с хорошей зарплатой.

"Даже несмотря на относительную безопасность западных областей, многие переселенцы с востока так и не смогли там прижиться. Причин много: от работы до языкового вопроса и сложностей в общении. Поэтому, например, из пяти моих знакомых, выехавших в начале войны во Львовскую область, четверо уже вернулись, из них только одна семья - обратно в Харьков. Другие переехали в Киев, Винницу, Полтаву, и там у них все хорошо. Причем один знакомый уехал несмотря на то, что уже успел купить квартиру во Львове. Сейчас ее сдает, но собирается продавать", - рассказала переселенка из Харьковской области Оксана, которая живет в столице.

Понятно, что многие переселенцы вполне удачно прижились в западных областях, но тенденция их оттока, особенно из небольших городов и сел, все же есть.

Если так пойдет дальше, паритет в населении, которого многим западным городам удалось добиться за счет переселенцев, скоро может сойти на нет. Например, в начале войны из Закарпатья выехало 300 тысяч местных жителей, но туда приехало 350 тысяч человек из других регионов, поэтому Закарпатье какое-то время было даже в плюсе по численности населения. Но с учетом ежегодного сокращения переселенцев (как зарегистрированных, так и тех, кто такого статуса не получал, а их больше 50%) вскоре ситуация может кардинально измениться.