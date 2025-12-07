Сын президента США Дональда Трампа допустил, что его отец может выйти из переговоров об урегулировании российско-украинской войны.

Об этом Дональд Трамп-младший заявил на форуме в столице Катара Дохе, передаёт британский телеканал Sky News.

Таким был ответ на вопрос о том, способен ли президент США отказаться от поддержки Киева.

"Думаю, он может. Что хорошо в моём отце, и что уникально в нём, так это то, что ты никогда не знаешь, как он собирается поступить. Он непредсказуем", – заявил сын американского политика.

При том Трамп-младший назвал наркокартели "гораздо более явной и реальной опасностью для США, чем всё, что происходит в Украине или в России".

При этом он не считает, что Украина окажется "брошена", но отметил, что "американская общественность не желает бесконечных войн и дальнейшего финансирования военных усилий Украины".

Ранее сын Трампа упрекнул власти Украины в воровстве на финансировании за счёт отправки на фронт малоимущего населения.

А перед этим Трамп-младший и журналист Такер Карлсон заявили, что украинскую землю выкупят иностранные инвесторы.