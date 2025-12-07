Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который ранее регулярно угрожал США ядерной войной, позитивно оценил новую американскую стратегию безопасности, которая призывает наладить отношения Запада с Москвой и в качестве ключевой цели обозначает завершение войны в Украине.

Соответствующие публикации появились в соцсетях кремлёвского чиновника.

Как пишет замглавы Совбеза РФ, в ходе переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта "американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз".

"Естественно, для того, чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка", – говорится в публикации Медведева.

По его мнению, "впервые за многие годы Вашингтон открыто говорит о необходимости восстанавливать "стратегическую стабильность" в Евразии и налаживать отношения с Россией".

"Впервые за много лет наша страна в американском документе названа не "угрозой", а участником диалога о стабильности. Примечательно, что там идёт речь об остановке расширения НАТО, а Украина в этом контексте не фигурирует вовсе. Стратегия неожиданно рифмуется с тем, о чём мы говорим уже не один год: безопасность должна быть общей, а суверенитет государств необходимо уважать. Россия давно предлагала договариваться, а не с задранным кверху носом навязывать миру порядок, основанный на правилах, которые даже не зафиксированы в международном праве. Теперь же форточка возможностей для диалога приоткрыта", – комментирует Медведев политические шаги Белого дома.

Напомним, Кремль назвал стратегию безопасности США конструктивной.

