"Форточка возможностей приоткрыта". Медведев похвалил США за новую стратегию безопасности
Заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который ранее регулярно угрожал США ядерной войной, позитивно оценил новую американскую стратегию безопасности, которая призывает наладить отношения Запада с Москвой и в качестве ключевой цели обозначает завершение войны в Украине.
Соответствующие публикации появились в соцсетях кремлёвского чиновника.
Как пишет замглавы Совбеза РФ, в ходе переговоров об урегулировании российско-украинского конфликта "американцы продолжают дрессировать обезумевший Евросоюз".
"Естественно, для того, чтобы больное животное вспомнило, кто истинный хозяин цирка", – говорится в публикации Медведева.
По его мнению, "впервые за многие годы Вашингтон открыто говорит о необходимости восстанавливать "стратегическую стабильность" в Евразии и налаживать отношения с Россией".
"Впервые за много лет наша страна в американском документе названа не "угрозой", а участником диалога о стабильности. Примечательно, что там идёт речь об остановке расширения НАТО, а Украина в этом контексте не фигурирует вовсе. Стратегия неожиданно рифмуется с тем, о чём мы говорим уже не один год: безопасность должна быть общей, а суверенитет государств необходимо уважать. Россия давно предлагала договариваться, а не с задранным кверху носом навязывать миру порядок, основанный на правилах, которые даже не зафиксированы в международном праве. Теперь же форточка возможностей для диалога приоткрыта", – комментирует Медведев политические шаги Белого дома.
Напомним, Кремль назвал стратегию безопасности США конструктивной.
Ранее "Страна" подробно писала о том, как поменяет войну в Украине новая стратегия США.