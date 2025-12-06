Руководство Польши вступило в полемику с Белым домом на фоне реформ в стратегии безопасности США.

Соответствующие сообщения опубликованы в соцсети Х.

Премьер-министр Польши Дональд Туск обратился к американцам по поводу новой политики Белого дома, которая критикует Европу и призывает к стабилизации отношений с Россией. Туск напомнил, что Европа остаётся "ближайшим союзником" Вашингтона, а не "проблемой".

По словам польского премьера, у европейцев и США "есть общие враги, и так было последние 80 лет". Премьер-министр подчеркнул, что такого принципа необходимо придерживаться, поскольку это "единственная разумная стратегия общей безопасности".

"Если, конечно, ничего не изменилось", – добавил Туск.

Параллельно глава МИД Польши Радослав Сикорский припомнил бывшему главе Департамента эффективности правительства США (DOGE), владельцу Tesla и Space X Илону Маску его жесты на инагурации президента США Дональда Трампа.

Маск, возмущаясь штрафом, наложенным Евросоюзом на его соцсеть Х, поинтересовался, "сколько ещё осталось до развала ЕС" и призвал его "упразднить".

На это Сикорский послал экс-главу DOGE на Марс, так как "там нет цензуры на нацистские приветствия".

Ранее Маск, Рубио и Сикорский вступили в перепалку по вопросу предоставления интернета Starlink для ВСУ.

Накануне Киев поспорил с Варшавой, кто – Навроцкий или Зеленский – должен первым навестить соседей.