Украина способна продолжать борьбу против проссийского вторжения ещё три года.

Такое мнение высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский, передают телеграм-каналы.

При этом, по его мнению, глава РФ Владимир Путин не выдержит столь длительного противостояния.

Напомним, Сикорский сообщал о планах Киева воевать с Россией ещё три года.

При этом глава польской дипломатии, грозившийся сбивать самолёты РФ, призвал страны НАТО быть осторожнее.

Война в Украине идёт 1358-й день. Мы следим за последними новостями среды, 12 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ существенно продвинулась на востоке Запорожской области. ВСУ вышли из Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки из-за постоянных штурмов и обстрелов РФ, что создаёт угрозу для Гуляйполя. Бои идут уже за Ровнополье, Сладкое и Яблоково. В Донецкой области продолжаются бои за Покровск.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.