"Путин этого не выдержит". Сикорский заявил, что Украина сможет воевать ещё три года. Видео
Украина способна продолжать борьбу против проссийского вторжения ещё три года.
Такое мнение высказал глава МИД Польши Радослав Сикорский, передают телеграм-каналы.
При этом, по его мнению, глава РФ Владимир Путин не выдержит столь длительного противостояния.
Напомним, Сикорский сообщал о планах Киева воевать с Россией ещё три года.
При этом глава польской дипломатии, грозившийся сбивать самолёты РФ, призвал страны НАТО быть осторожнее.
Война в Украине идёт 1358-й день. Мы следим за последними новостями среды, 12 ноября 2025 года, в обновляемом онлайне.
Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ существенно продвинулась на востоке Запорожской области. ВСУ вышли из Новоуспеновского, Нового, Охотничьего, Успеновки и Новониколаевки из-за постоянных штурмов и обстрелов РФ, что создаёт угрозу для Гуляйполя. Бои идут уже за Ровнополье, Сладкое и Яблоково. В Донецкой области продолжаются бои за Покровск.
