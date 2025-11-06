Польша в пилотном режиме запускает массовую добровольную военную подготовку всех желающих граждан.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, его слова приводит издание Bild.

По словам министра, проект под названием "В готовности" стартует 22 ноября. Власти планируют обучить около 400 тысяч человек в течение следующего года.

"В последние шесть месяцев вместе с начальником генерального штаба, с целой командой в министерстве мы работали над самым большим таким проектом в польской истории – над проектом всеобщей добровольной оборонной подготовки", - отметил Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что Польша живёт "в самые опасные времена со Второй мировой войны" на фоне конфликта на восточной границе, диверсий в Балтийском море и кибератак.

Министр пояснил, что новая программа рассчитана на все возрастные группы и будет открыта для всех граждан страны, включая школьников, работающих и пенсионеров, желающих пройти обучение.

Ранее мы сообщали, что Польша не будет присоединяться к инициативе PURL - программе закупок американского оружия странами НАТО для передачи его Украине.

Напомним, с 1 сентября в Украине введена базовая общевойсковая подготовка в вузах с обязательной практической частью для мужчин.