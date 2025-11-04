Информация британской газеты The Telegraph о том, что за два последних месяца из Украины уехали 100 тысяч мужчин в возрасте 18-22 лет, некорректна.

Об этом заявили службе новостей BBC News в польской погранслужбе.

Спикер службы Анжей Южвяк подтвердил, что "с 26 августа по 26 октября 2025 года на всех внешних участках государственной границы (с Украиной, Республикой Беларусь, Российской Федерацией, а также на воздушных и морских пунктах пропуска) пограничная служба провела более 98 500 проверок граждан Украины мужского пола в возрасте 18-22 лет, которые въезжали в Польшу".

Но он отметил, что при этом один человек мог пересекать границу несколько раз. И добавил, что количество парней из Украины в возрасте 18-22 лет, за это время уехавших из Польши, составляет 45 300 человек. Правда, он не уточнил, куда эти парни уехали из Польши.

Напомним, что в сентябре Польша заметила рост числа украинцев от 18 до 22 лет, которым разрешили выезд за границу. Сообщалось, что с 28 августа (день, с которого был разрешен выезд молодым парням) по 3 сентября в Подкарпатское воеводство из Украины прибыли 6100 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а выехали 2 000.

