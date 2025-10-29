В течение двух месяцев почти 100 тысяч молодых мужчин выехали из Украины

Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Это произошло после смягчения ограничений на пересечение границы для военнообязанных возрастом 18-22 лет.

Ранее сообщалось, что после разрешения на выезд в Германии день ото дня растёт наплыв молодых украинцев.

Война в Украине идёт 1344-й день. Последние новости среды, 29 октября 2025 года, читайте в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги вторника, 28 октября. По данным Deep State, ВСУ продолжают продвигаться на добропольском выступе севернее Покровска в Донецкой области. Судя по карте обозревателя, этот выступ почти полностью удалось ликвидировать, за исключением позиций россиян в районе Шахово. В то же время украинские военные сообщают, что в самом Покровске противник в ближайшее время может в промзоне, что является ключевым районом для обороны города.

