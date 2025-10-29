Очень много мужчин младше 22 лет уехали за рубеж из Ивано-Франковска после открытия для них границ, что повлияло на рынок труда и обусловило острую нехватку кадров.

Об этом в интервью "Украинским новостям" заявил мэр города Руслан Марцинкив.

По его словам, кадровый голод особенно ощутим там, где требуется ручной труд.

"Парикмахерские, строительный бизнес. Все-таки многие использовали ребят такого возраста. Не нужна броня и так далее. Многие обратились к нам с проблемой, что очень много уехало ребят именно этого возраста, до 23 лет", - сказал мэр.

Он предложил решать проблему нехватки кадров не завозом мигрантов, а использованием женщин в традиционно мужских профессиях.

"Нужно приложить усилия, чтобы наши люди все-таки оставались здесь. Сказать, что мигранты — выход? Нет. Нужно перепрофилироваться, чтобы женщины занимались мужскими профессиями. У нас в городе огромная проблема с водителями автобусов. Мы сейчас разработали программу бесплатного обучения для водителей-женщин. Два месяца курсов - и ты получаешь права и можешь быть водителем. То есть именно перепрофилирование профессий, которые всегда казались мужскими. Женщины справляются довольно хорошо. Поэтому государству нужно работать больше в этом направлении", - заявил Марцинкив.

Ранее эксперты приводили статистику, по которой чаще всего из Украины уезжает молодежь из Львова. Там от всего коллектива заведений до 30% работающих молодых людей увольняются, чтобы покинуть страну.

Между тем в Германии в 10 раз увеличилось число молодых мужчин из Украины.