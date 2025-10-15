После открытия границ для 18-22 летних украинцев в Германии их стало в 10 раз больше.

Об этом сообщили газете Deutsche Welle в федеральном Министерстве внутренних дел.

Как пишет издание, количество запросов об убежище от этой возрастной группы выросло примерно со 100 в неделю до вступления в силу этого правила до примерно 1000 в неделю в настоящее время. Как долго продлится это явление, на данный момент оценить невозможно, отметили в министерстве.

Читатели "Страны" в одной из немецких земель, живущие в небольшом провинциальном городе, тоже констатируют, что в кафе, общественном транспорте и социальных учреждениях молодых мужчин из Украины стало очень много.

В немецком МВД также поделились следующей статистикой: в мае этого года убежище получили 7 961 украинец, в августе — 11 277, а в сентябре — уже 18 755.

Напомним. в конце августа украинский Кабинет министров постановил, что мужчины в возрасте от 18 до 22 лет могут беспрепятственно пересекать границу во время военного положения.

Недавно сообщалось, что после принятия документа чаще всего из Украины стала выезжать молодежь из Львова. До трети работающих молодых людей из сотрудников заведений и предприятий покидают страну.