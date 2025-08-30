Из Украины не выпускают парней 18-22 лет, которые находятся в розыске по линии ТЦК.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

“Пограничники имеют доступ к системе “Оберег”, чтобы проверить, не уклоняются ли от обновления учетных данных. Несколько граждан получили отказ из-за того, что находятся в розыске”, - сказал Демченко.

Напомним, после разрешения на выезд в погранпунктах скопились очереди. Власти отрицают, что начался массовый выезд парней до 22 лет.

В свою очередь украинские парни в уличном опросе поголовно говорили, что хотят выехать из страны после разрешения на выезд для 18-22 летних. Они заявляли, что "тут нет никакого развития".

Опрос проводился в Киеве накануне вступления в силу решения Кабмина, но когда о нем уже стало известно.

Ранее в Министерстве внутренних дел Украины сообщили, какие документы нужны для выезда за границу.

О том, почему Зеленский решил открыть границы для молодых парней, мы писали в отдельном материале.

