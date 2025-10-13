Чаще всего из Украины уезжает молодежь из Львова. От всего коллектива заведений до 30% работающих молодых людей покидают страну.

Об этом заявила соучредитель Национальной ресторанной ассоциации Ольга Насонова исходя из данных по оттоку персонала в сфере общепита.

По ее словам, проблема в первую очередь касается именно Львова.

"Во Львове отток молодежи значительный - до 30% от всего коллектива заведения. Они уже уехали за границу или собираются это сделать. Во Львове с этим есть серьезная проблема. В Харькове, Днепре, Полтаве такого оттока нет. Ситуацию во Львове я могу объяснить тем, что у молодых людей уже есть родственники за границей, например, мама или сестра. Поэтому им легче бросить все и уехать. Например, в Киеве из 10 моих знакомых поваров за границу уехал только один, остальные работают", - говорит Насонова.

Напомним, СМИ писали, что с первого дня обнародования постановления Кабинета министров с разрешением покидать Украину молодежи мужского пола в возрасте 18-22 лет стал массово увольняться персонал этой категории. Особенно сильно утечку кадров ощутили это в сфере обслуживания, где традиционно работает много молодежи.

Ранее мы приводили пример, как в Ровно кафе закрывается из-за массового отъезда молодых работников после открытия для них границы. За последние две недели за границу уехали почти 10 сотрудников.