Между Украиной и Польшей разворачивается дипломатический конфликт. Он связан с тем, кто к кому из президентов должен первым приехать с зарубежным визитом.

На днях глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач заявил, что если президент Украины Владимир Зеленский "нуждается в разговоре" с польским коллегой Каролем Навроцким, то он "должен приехать в Варшаву".

Посол Украины в Польше Василий Боднар на это отреагировал сообщением, что Киев предложил Варшаве несколько дат для визита Навроцкого в Украину, отметив, что по дипломатическим нормам новоизбранный президент приезжает с первым визитом в соседнюю страну.

Сам Навроцкий потребовал "симметрии в отношениях между Польшей и Украиной" и высказал уверенность, что Зеленский посетит его в Варшаве, "и мы будем иметь возможность обсудить это, ведь есть дела, которые Польше нужно решить с Украиной".

"Я требую симметрии в отношениях с Украиной и ожидаю, что Зеленский выразит благодарность польским солдатам и польскому народу за поддержку, которую он получает от нашего народа", - заявил польский президент.

После этого Зеленский отправился с визитом в Париж через Польшу, но с Навроцким не встретился.

Ситуацию прокомментировал глава МИД Польши Радослав Сикорский, у которого, к слову, сложные отношения с Навроцким.

"Назойливые требования извинений и почестей в ситуации, когда они (украинцы - Ред.) борются за жизнь, вызывают у меня отвращение, но с другой стороны, корона с головы Зеленского не упала бы, если бы, проезжая через Польшу, он попросил о визите в президентский дворец" , – сказал Сикорский в эфире RMF FM.

Ведущий отметил, что по правилам дипломатии президент с меньшим стажем посещает того, кто дольше находится на должности.

"Да, конечно, но война имеет свои законы и обстоятельства", – ответил на это Сикорский.

Напомним, Навроцкий строил свою предвыборную кампанию в том числе на критике Украины и идеологии ОУН-УПА.

Например, он призывал украинского президента начать эксгумацию тел жертв Волынской резни.