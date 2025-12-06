Еврокомиссия оштрафовала социальную сеть Х (в прошлом Twitter) американского миллиардера Илона Маска на 120 миллионов евро (около 140 млн долларов) из-за "обмана пользователей" синими галочками.

Об этом сообщает агентство Вloomberg.

По информации издания, этот случай стал первым, когда платформа получила штраф в рамках "Закона о цифровых услугах" (DSA).

После приобретения платформы Маском, в Х была введена система покупки "синих галочек", подтверждающих личность пользователя. Однако иногда галочки ставились и на фейковые аккаунты.

Решение Евросоюза оштрафовать вызвало резкую реакцию в правительстве США.

Госсекретарь Марко Рубио назвал этот штраф "атакой на все американские техноплатформы и американский народ".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что "в ЕС должны поддерживать свободу слова, а не штрафовать компании по пустякам".

Сам Маск ответил чередой постов, в которых соглашается с критиками ЕС и призывает к его роспуску.

"Евросоюз должен быть распущен, а суверенитет должен быть возвращен отдельным странам, чтобы их правительства могли лучше представлять свой народ", - написал Маск.

Напомним, в связи с этим штрафом основатель мессенджера Telegram Павел Дуров раскритиковал Евросоюз за попытку цензурировать интернет.

Ранее Дуров заявил о приближающемся конце свободного интернета.