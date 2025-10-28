Американский бизнесмен Илон Маск запустил собственный аналог сетевой энциклопедии "Википедия" - "Грокипедию" (Grokipedia).

Об этом предприниматель сообщил в своем аккаунте в Х.

"Версия "Грокипедии" 0.1 уже доступна. Версия 1.0 будет в 10 раз лучше, но даже в версии 0.1 она, по моему мнению, лучше "Википедии", - похвалился Маск.

Статьи в энциклопедии Маска написаны искусственным интеллектом "Грок" (Grok), встроенным в соцсеть Х.

У "Грокипедии" минималистичный дизайн: на стартовом экране есть только строка запроса, как в Google. Пользователь может ввести свой запрос в эту строку, параллельно алгоритм предлагает возможные варианты вопросов, которые мог бы задать человек. После подтверждения запроса сайт предлагает выбор из нескольких найденных вариантов.

Пока в энциклопедии насчитывается около 900 тысяч статей. Для сравнения, в "Вики" более семи миллионов, и это только на английском языке. При этом "Грокипедия" содержит немало статей об Украине. Например, в статье о российском вторжении 2022 года говорится, что причины войны не так однозначны.

"Идут дебаты о том, что корни конфликта кроются в этнических разногласиях, соперничестве великих держав и внутриполитических потрясениях в Украине, а не в изолированной агрессии", - пишет "Грокипедия".

В статье о мобилизации в Украине говорится, что "споры разгораются по поводу агрессивной тактики территориального набора, предполагаемой коррупции в процессах освобождения (от армии - Ред.) в пользу элиты и недостаточной подготовки призывников, что способствует уязвимости на передовой".

Между тем в "Википедии" уже появилась статья о конкуренте. Правда, она пока не очень информативная.

"Grokipedia — это онлайн-энциклопедия на основе искусственного интеллекта, разработанная компанией xAI, основанной Илоном Маском. Запущена 27 октября 2025 года. Маск представил Grokipedia как альтернативу "Википедии", которая, по его словам, должна "очистить её от пропаганды", - сказано в статье.

Напомним, летом Маск представил новый мессенджер XChat, который встроен в его социальную сеть Х.

А месяц назад его компания Neuralink анонсировала клинические испытания технологии, которая позволит переводить мысли в текст с помощью мозговых имплантов.