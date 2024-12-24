"Предложение в силе". Маск готов заплатить "Википедии" миллиард, если она переименуется в "Членопедию"
Соратник новоизбранного президента США, американский миллиардер Илон Маск напомнил о своём намерении заплатить миллиард долларов информационному ресурсу "Википедия", если тот переименуется в "Членопедию" (Dickipedia).
Соответствующую публикацию Маск опубликовал в соей соцсети Х.
Слово Dick в английском языке обозначает мужской половой орган и относится к неприличным.
"Предложение всё также в силе", – написал бизнесмен.
Маск обвиняет Википедию в предвзятости, а также следовании ЛГБТ-повестке.
Напомним, прежде чем предложить такое переименование, миллиардер заподозрил "Википедию" в нецелевом расходовании средств.
"Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Wikimedia Foundation хочет так много денег? Они определённо нужны не для обеспечения работы "Википедии" – вы можете буквально уместить копию всего текста с её сайта на свой телефон! Так на что деньги? Пытливые умы хотят знать", – писал Маск в соцсети.
Напомним, политики Евросоюза призывают к жёстким мерам против Маска за его комментирии в соцсети.
"Маск все чаще напрямую вмешивается в политику, злоупотребляя собственной платформой в политических целях, а также для распространения конспирологических мифов и чепухи <...>", – заявил Spiegel евродепутат ФРГ.
Ранее экс-министр Франции обвинил Маска в "иностранном вмешательстве" после его критики властей Германии.
"Братишка, "иностранное вмешательство" США – единственная причина того, что вы не говорите на русском или немецком", – ответил бизнесмен (видимо, намекая на роль американцев при освобождении Франции в ходе Второй мировой войны).