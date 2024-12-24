Соратник новоизбранного президента США, американский миллиардер Илон Маск напомнил о своём намерении заплатить миллиард долларов информационному ресурсу "Википедия", если тот переименуется в "Членопедию" (Dickipedia).

Соответствующую публикацию Маск опубликовал в соей соцсети Х.

Слово Dick в английском языке обозначает мужской половой орган и относится к неприличным.

"Предложение всё также в силе", – написал бизнесмен.

Маск обвиняет Википедию в предвзятости, а также следовании ЛГБТ-повестке.

Напомним, прежде чем предложить такое переименование, миллиардер заподозрил "Википедию" в нецелевом расходовании средств.

"Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Wikimedia Foundation хочет так много денег? Они определённо нужны не для обеспечения работы "Википедии" – вы можете буквально уместить копию всего текста с её сайта на свой телефон! Так на что деньги? Пытливые умы хотят знать", – писал Маск в соцсети.

Напомним, политики Евросоюза призывают к жёстким мерам против Маска за его комментирии в соцсети.

"Маск все чаще напрямую вмешивается в политику, злоупотребляя собственной платформой в политических целях, а также для распространения конспирологических мифов и чепухи <...>", – заявил Spiegel евродепутат ФРГ.

Ранее экс-министр Франции обвинил Маска в "иностранном вмешательстве" после его критики властей Германии.

"Братишка, "иностранное вмешательство" США – единственная причина того, что вы не говорите на русском или немецком", – ответил бизнесмен (видимо, намекая на роль американцев при освобождении Франции в ходе Второй мировой войны).