Американский бизнесмен и владелец соцсети X (ранее Twitter) Илон Маск предложил интернет-энциклопедии "Википедия" миллиард долларов, если она согласится взять себе неприличное название.

Пост с таким предложением Маск опубликовал на своей странице в X.

"Я дам им миллиард долларов, если они поменяют свое название на Dickipedia", - написал бизнесмен.

Слово Dick в английском языке обозначает мужской половой орган и относится к неприличным. Его аналогом в русском языке считается мат из трех букв с тем же значением.

Перед тем как предложить такое переименование, Маск заподозрил "Википедию" в нецелевом расходовании средств.

"Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему Wikimedia Foundation хочет так много денег? Они определенно нужны не для работы "Википедии". Вы можете буквально уместить копию всего текста на свой телефон! Так на что деньги? Пытливые умы хотят знать", - высказал свое мнение бизнесмен.

Ранее Илон Маск опубликовал фото, где он сидит на стопках из долларовых банкнот. Бизнесмен заявил, что у него есть свободные 42 млрд долларов, и спросил своих подписчиков, какая компания будет куплена им следующей.

Перед этим Маск заявил, что историю пишут победители, а проигравшие редактируют "Википедию".