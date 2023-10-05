Американский бизнесмен Илон Маск ответил на критику украинцев за недавнюю публикацию мема о президенте Украины Владимире Зеленском.

Соответствующий пост Маск опубликовал в принадлежащей ему соцсети X (ранее Twitter).

"Давайте не будем слишком строги к NPC – они просто говорят то, что запрограммированы говорить", - написал предприниматель.

NPC - это персонаж в играх, которым не управляет игрок. Действия такого персонажа определяется программой.

Напомним, недавно Илон Маск опубликовал мем с лицом, похожим на Владимира Зеленского, и подписью: "Когда ты уже пять минут не просил миллиарда долларов помощи". В комментариях Маска раскритиковали некоторые украинские пользователи, заявляя, что он "поддерживает военные преступления".

Кроме того, Верховная Рада обвинила Илона Маска в распространении российской пропаганды, а спикер Рады Руслан Стефанчук отреагировал на мем Маска фразой: "Пытался покорить космос, но был по уши в дерьме".

В свою очередь американский бизнесмен ответил на все обвинения картинкой-намеком, что ему не важно мнение прессы.