Илон Маск оказался "по уши в дерьме" из-за мема про президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

Он отметил в своей публикации американского миллиардера, назвав его "чуваком" (dude).

"Тот случай, когда чувак Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он был по уши в дерьме", - написал глава украинского парламента.

Напомним, Маск опубликовал мем с лицом похожим на Владимира Зеленского и подписью "Когда ты уже пять минут не просил миллиард долларов помощи".

В комментариях Маска раскритиковали. Многие написали, что Зеленский просит помощи для защиты своего народа, в то время, как сам Маск поддерживает военные преступления.

Также предпринимателю напомнили, что его компании получили почти 5 миллиардов долларов от государственных фондов в 2015 году.

Ранее мы писали, что Илон Маск тайно отключил работу Starlink у побережья Крыма, чтобы сорвать атаку Украины подводными дронами на российский военно-морской флот. Этим он поставил под угрозу одну из наступательных операций и заставил командование рисковать собой.