Верховная Рада обвинила Илона Маска в распространении российской пропаганды в ответ на его публикацию мема о президенте Украины Владимире Зеленском.

"Когда ты уже пять минут не распространял российскую пропаганду", - подписано фото с Маском, которое опубликовал в Твиттере акаунт украинского парламента.

Высказался в подобном ключе и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

"Любое молчание или ирония по отношению к Украине сегодня - это прямое поощрение российской пропаганды, оправдывающей массовое насилие и разрушение", - написал он.

Также он отметил, что Маск не способен понять, что такое война, потому что находится далеко от нее.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук отреагировал на скандальный мем Маска. Он отметил в своей публикации американского миллиардера и написал: "тот случай, когда чувак Илон Маск пытался покорить космос, но что-то пошло не так и через 5 минут он был по уши в дерьме".

Напомним, сегодня Илон Маск опубликовал мем с лицом, похожим на Владимира Зеленского, и подписью "Когда ты уже пять минут не просил миллиарда долларов помощи".