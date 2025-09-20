Компания Илона Маска Neuralink в октябре начнет клинические испытания технологии, которая позволит переводить мысли в текст с помощью мозговых имплантов. Первые тесты пройдут в США, а их целью называется помощь людям с нарушениями речи.

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации издания, если разработка окажется успешной, компания рассчитывает внедрить такие устройства к 2030 году.

При этом управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США уже дало разрешение на испытания.

Имплант должен считывать речь напрямую из мозга человека.

Ранее сообщалось, что к 2031 году Neuralink планирует ежегодно вживлять около 20 тысяч нейрочипов и открыть в США пять клиник. Там будут доступны три версии устройств - для восстановления зрения, борьбы с нейродегенеративными заболеваниями и управления компьютером силой мысли.

Ранее Маск заявлял, что чип, возвращающий зрение, будет имплантирован уже в этом году.

Ранее мы также писали, что ученые вырастили из человеческих стволовых клеток мини-мозг (цереброид) и подключили его к биоцифровому чипу.