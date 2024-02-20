Первый человек, которому компания Neuralink вживила чип в мозг, уже может управлять компьютерной мышью, используя только мысли.

Об этом заявил основатель компании Илон Маск, передает Reuters.

"Прогресс хороший, и пациент, похоже, полностью выздоровел, без каких-либо побочных эффектов, о которых нам известно. Пациент может перемещать мышь по экрану, просто думая", — сказал Маск.

Сейчас Neuralink пытается добиться от пациента как можно большего количества нажатий кнопок мыши.

Напомним, 30 января, компания Neuralink вставила чип в мозг первому человеку. Компания получит записи из мозга пациента. Маск сообщил, что первый продукт будет называться Telepathy и позволит "управлять вашим телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством, просто подумав".

Позже стало известно, что китайские ученые из университета Цинхуа добились "значительного прогресса" в реабилитации первого пациента, которому 24 октября вживили свой чип. Заявлено, что чип Neural Electronic Opportunity позволил парализованному человеку управлять протезной рукой. Он является "менее агрессивным", чем устройство Маска, поскольку вводится не в ткани мозга, а в эпидуральное пространство между мозгом и черепом.

При этом итальянский нейрохирург раскритиковал мозговые импланты от Илона Маска и назвал их "коммерческим трюком".