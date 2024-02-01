Гонка имплантов. Вслед за Neuralink Илона Маска китайские ученые из университета Цинхуа заявляют, что добились "значительного прогресса" в реабилитации первого пациента, которому 24 октября вживили свой чип.

Об этом сообщает South China Morning Post.

Заявлено, что чип Neural Electronic Opportunity позволил парализованному человеку управлять протезной рукой. Он является "менее агрессивным", чем устройство Маска, поскольку вводится не в ткани мозга, а в эпидуральное пространство между мозгом и черепом.

Он должен помочь пациентам с травмами спинного мозга, эпилепсией, боковым амиотрофическим склерозом и тд., а также позволить объединить компьютерный и мозговой интеллект, расширяя вычислительные способности мозга.

В устройстве нет батарей, он заряжается удаленно. Электроды улавливают нервные сигналы и отправляют их по беспроводной сети на внешний приемник, прикрепленный к коже головы. Затем сигналы могут быть декодированы с помощью телефона или компьютера.

Напомним, Илон Маск заявил, что его компания Neuralink имплантировала чип в мозг первому человеку. Консультант Neuralink Джейми Хендерсон говорит, что он в восторге от этой технологии, но до утверждения устройства еще далеко.

Bloomberg отмечает, что есть и другие компании, такие как Synchron, которые продвинулись вперед, имплантируя свои собственные устройства в человеческий мозг. Многие из них, например, Precision от Neuroscience проникают не так глубоко в мозг, как Neuralink.