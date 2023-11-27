Первый пациент с болезнью Паркинсона, которому установили новейший спинной имплант, снова смог ходить.

Об этом пишет The Guardian.

Имплант восстановил нормальную передачу сигналов 63-летнего Марка из Бордо, который из-за прогрессирующей 20 лет болезни уже практически не мог ходить.

После установки импланта, целью которого является восстановление нормальной передачи сигналов мышцам ног от позвоночника, он смог более нормально ходить и обрел независимость.

Теперь он носит имплантат около восьми часов в день, выключая его только на время отдыха.

"Я практически не мог больше ходить, не падая часто, по несколько раз в день. В некоторых ситуациях, например, заходя в лифт, я топтался на месте, как будто замерз", - рассказал он.

Имплант, пока еще находится на экспериментальной стадии и не прошел полноценных клинических испытаний.

Ранее мы писали, что мужчина, который 12 лет был парализован после велосипедной аварии, снова начал ходить благодаря мозговым имплантам.

Напомним, американской нейротехнологической компании Neuralink, основанной Илоном Маском, разрешили испытать чипы для мозга на людях.