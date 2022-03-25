Больной боковым амиотрофическим склерозом (БАС) гражданин Германии, который общается благодаря вживленным в его мозг микрочипам, попросил принести ему карри и пиво, сделать массаж головы и включить группу Tool. Учитывая, что он составляет предложения со скоростью всего один символ в минуту, на это у него ушло несколько дней.

Об этом сообщает издание Independent.

Общаться с внешним миром полностью парализованный пациент может благодаря интерфейсу “мозг-компьютер”: он представляет как его тело двигается, выбирая определенные буквы, которые зачитывает специальная программа. Чипы улавливают эту мозговую активность и передают её компьютеру в виде сигнала “да/нет”.

Пациент начал работать с исследовательской группой в Тюбингенском университете (Германия) в 2018 году, когда он ещё мог двигать глазами. Он сказал команде, что ему нужен инвазивный имплант, чтобы поддерживать связь со своей семьей, в том числе с маленьким сыном. Его жена и сестра дали письменное согласие на операцию.

Микрочипы ему вживили только в 2019 году, когда он уже не мог двигать даже глазами. На то, чтобы настроить систему ушло больше трёх месяцев, а ещё примерно через 3 недели пациент наконец выдал первое понятное предложение: попросил опекунов изменить его положение. Затем пациент просил кормить его через зонд различными видами пищи, в том числе супом-гуляшом и супом из сладкого горошка. Он также признался в любви своим жене и сыну.

Просьбы принести пива и карри появились в первые дни коммуникации. Также пациент предлагал своим близким посмотреть вместе диснеевского “Робин Гуда”, и сказал им, что его “самое большое желание - новая кровать и сходить завтра на барбекю”.

В Nature привели примеры фраз, которые составлял пациент. При этом исследователи отмечают, что часть его просьб может быть трудно понять из-за языкового барьера: он носитель немецкого языка, но система настроена на английский.

Сейчас немецкий пациент является единственным пользователем новой технологии - ученые ищут финансирование, чтобы установить аналогичные импланты еще нескольким людям с БАС. По их оценкам, такая система стоит около 500 тысяч долларов.

Ранее "Страна" сообщала, что в Швеции создали микрочип, который можно вживить в руку и загрузить на него COVID-документы.