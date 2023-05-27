Мужчина, который 12 лет был парализован после велосипедной аварии, снова начал ходить благодаря мозговым имплантам.

Об этом сообщает ВВС News.

Издание пишет, что 40-летний голландец Герт-Ян Оскам согласился на эксперимент по вживлению имплантов, операцию проводили нейрохирурги из Университета Лозанны. Система пока что находится на стадии исследований.

Импланты передают сигналы датчикам, прикреплённым к специальному шлему на голове. После операции мужчина вновь научился стоять, затем ходить на небольшие расстояния и даже подниматься по лестнице.

"Я чувствовал себя младенцем, когда заново учился ходить. Это простое удовольствие, ценность которого многие не осознают", – сказал он.

Напомним, американской нейротехнологической компании Neuralink, основанной Илоном Маском, разрешили испытать чипы для мозга на людях. Набор добровольцев для проведения клинических испытаний еще не открыт.

В декабре 2022 года Маск обещал вживить первому человеку чип для использования компьютера и телефона без помощи рук в течение полугода. Также Neuralink работала над глазными имплантами, позволяющими восстановить зрение и решениями, способными восстановить подвижность пациентов с повреждённым спинным мозгом.