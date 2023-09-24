Парализованные смогут управлять компьютером силой мысли. Это может стать реальностью благодаря разработкам компании Neuralink, которая готовится к испытаниям мозгового импланта.

Об этом сообщила компания Илона Маска на своём сайте.

Для принятия участия в испытаниях Neuralink начала поиск парализованных людей, у которых диагностированы травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза.

Во время операции людей будут вживлены сверхтонкие и гибкие нейронити. Планируется, что они будут передавать сигнал от мозга на приложение, отвечающее за движение тела.

Если эксперимент окажется успешным, люди с ограниченными возможностями смогут управлять клавиатурой и мышкой в прямом смысле с помощью силы мысли.

Исследование будет проводиться 6 лет.

Ранее сообщали, что стартап Илона Маска Nеuralink собирается имплантировать первый чип в мозг человека уже в этом году. Первыми пациентами могут стать люди с полным или частичным параличом ног. Чип должен помочь им вновь овладеть своими конечностями.

Напомним, что в конце мая 2023 года предприниматель-миллиардер получил разрешение испытывать эти чипы для мозга на людях.