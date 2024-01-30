Илон Маск заявил, что его компания Neuralink вставила чип в мозг первому человеку.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

"Первый человек получил имплантат от Neuralink вчера и хорошо восстанавливается. Первые результаты показывают многообещающее обнаружение нейронных импульсов", - написал Маск в Х.

Это означает, что компания получает записи из мозга пациента, говорят ученые.

Также он сообщил, что первый продукт будет называться Telepathy и позволит "управлять вашим телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством, просто подумав".

Первыми пользователями продукта станут люди, потерявшие способность пользоваться конечностями.

"Представьте, если бы Стивен Хокинг мог общаться быстрее, чем машинистка или аукционист. Это цель", — написал Маск.

Консультант Neuralink Джейми Хендерсон говорит, что он в восторге от этой технологии, но до утверждения устройства еще далеко.

А Bloomberg отмечает, что есть и другие компании, такие как Synchron, которые продвинулись вперед, имплантируя свои собственные устройства в человеческий мозг. Многие из них, например, Precision от Neuroscience проникают не так глубоко в мозг, как Neuralink.

Ранее в ноябре мы сообщали, что компания Илона Маска ищет добровольца для установки мозгового чипа Neuralink.

Перед этим Neuralink проводил испытания на обезьянах. Маск заявил, что ни одна обезьяна не умерла. Хотя журналисты писали, что на самом деле испытуемых макак пришлось усыпить, чтобы они не страдали из-за различных осложнений.