Занимающийся вопросами трансплантации головного мозга итальянский нейрохирург Серджо Канаверо считает вживление импланта в мозг человека, о котором объявил американский бизнесмен Илон Маск, псевдоновостью. Он полагает, что предложенная бизнесменом модель не только устаревшая, но и служит совсем иным целям, чем было заявлено.

Об этом Канаверо сообщил в интервью российскому ТАСС.

"То, о чем говорит Маск, уже давно существует и практикуется, например, в Швейцарии. Это - коммерческий трюк, воплощение мечты о попадании в виртуальную реальность и управления ею", - заявил исследователь.

Канаверо пояснил, что моторику людей с парализованными конечностями уже научились восстанавливать.

"Технология Маска, у которой есть аналоги, не восстанавливает сенсорные функции организма, в том числе сексуальные и вегетативные. Это предполагает присоединение тысячи минипроводов, а это в свою очередь грозит инфекциями и кровоизлияниями", - сказал нейрохирург.

По мнению Канаверо, такой метод нельзя использовать в качестве лечения парализованных больных.

Итальянский специалист рассказал, что на протяжении многих лет занимается вопросами трансплантологии. Сначала он изучал возможности пересадки головы, однако сейчас, по его словам, он перешел к вопросу пересадки головного мозга. В обоих случаях основной задачей является присоединение спинного мозга.

"Только это позволяет восстанавливать не только моторику, но и чувствительность, и это самое сложное", - добавил Канаверо.

Напомним, в мае прошлого года американской нейротехнологической компании Neuralink, основанной Илоном Маском, разрешили испытать чипы для мозга на людях.

А в конце января Илон Маск заявил, что его компания Neuralink вставила чип в мозг первому человеку. По словам миллиардера, первый продукт будет называться Telepathy и позволит "управлять вашим телефоном или компьютером, а через них практически любым устройством, просто подумав".