Американский миллиардер Илон Маск собирается в течение года вернуть слепым зрение. Об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам бизнесмена, компания Neuralink работает над технологией, способной вернуть зрение людям с полной потерей зрительных функций.

О зрительной системе под названием Blindsight впервые сообщили весной 2024 года. Тогда Маск сообщил, что первые испытания дали положительный результат: ученым удалось частично восстановить зрение обезьяне.

Теперь он заявил, что Blindsight будет имплантирован первому человеку в ближайшие 12 месяцев. Суть инновации состоит в прямом подключении к зрительной коре мозга, минуя поврежденные глаза и нервы.

Маск уверен, что на стартовых этапах визуализация будет похожа на примитивную компьютерную графику, однако со временем обещает выход технологии на "сверхчеловеческий" уровень.

В будущем компания планирует помочь пациентам с повреждениями позвоночника вновь обрести возможность ходить. В планах – имплантация 20-30 пациентам в течение года.

Напомним, ученые-стоматологи из американского университета Тафтса изобрели революционный прорыв в стоматологии, вырастив зубы, напоминающие человеческие, во рту свиней. Для их создания использовали клетки свиных и человеческих зубов.

Также в марте американские ученые совершили прорыв в лечении инсульта.