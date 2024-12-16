Проблемы с психическим здоровьем населения планеты настолько масштабны, что их можно считать пандемией.

Такой вывод делает издание Financial Times, анализируя многочисленные профильные исследования.

Так, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международной организации труда, в год в мире теряется 12 миллиардов рабочих дней из-за депрессии и повышенной тревожности. От этого мировая экономика получает ущерб в размере 1 триллиона долларов.

Ухудшение психического состояния людей усилила пандемия COVID-19: в 2020–2021 годах на 25% выросли случаи депрессии. При этом, по данным ВОЗ, мир так и не вернулся к показателям 2019 года. А исследование Deloitte показало, что особенно остро проблема с психическим здоровьем стоит у людей, работающих в бизнесе, в первую очередь в сфере финансов и страхования.

Специалисты считают, что работодателям следует больше тратиться на поддержание психического здоровья сотрудников. Согласно исследованию MindForward, в компаниях, где эту проблему не замалчивают, сотрудники чувствуют поддержку, работают эффективнее и нет текучки кадров, а также растет производительность.

Напомним, в первый год войны ВОЗ сообщала, что 10 миллионов украинцев могут страдать от психических расстройств из-за боевых действий.