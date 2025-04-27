Ученые-стоматологи из американского университета Тафтса вырастили зубы, напоминающие человеческие, во рту свиней. Для их создания использовали клетки свиных и человеческих зубов.

Об этом пишет Popular Science.

По мнению исследователей, такие результаты могут привести к разработке биологических заменителей зубов, которые можно будет использовать вместо синтетических зубных имплантатов, используемых в настоящее время.

Специалисты взяли клетки из человеческого зуба, смешали их с клетками эмали свиного зуба и высеяли их на "каркас". Затем его выращивали в биореакторе в течение недели, чтобы помочь клеткам размножаться.

При этом зачаток имплантировали в нижние челюсти нескольких подопытных свиней. Отмечается, что когда исследователи снова проверили свиней несколько месяцев спустя, они "наблюдали образование тканей, похожих на зубы".

В итоге во рту свиньи были видны ее обычные острые, похожие на бивни клыки, расположенные рядом с более мелкими, немного более человеческими зубными выступами. Предполагается, что подобный процесс возможен и у людей.

Исследование демонстрирует, что возможно выращивать биоинженерные клетки зубов, что является важным шагом на пути к созданию биологических заменителей зубов.

"Это заметное достижение, которое может заложить основу для потенциальной клинически значимой альтернативы синтетическим имплантатам в будущем", - говорится в заявлении специалистов.

Напомним, в марте американские ученые совершили прорыв в лечении инсульта.