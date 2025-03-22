Американские ученые совершили прорыв в лечении инсульта: после него можно будет полностью восстановиться.

Об этом говорят результаты исследования, проведённого в США научно-исследовательским институтом Калифорнии UCLA.

Ученые сообщили о препарате DDL-920, что обеспечивает полную физическую реабилитацию после инсульта и полностью восстанавливает мозг после кровоизлияния.

Испытания на мышах показали, что утраченные двигательные функции полностью возвращаются благодаря восстановлению повреждённых нейронных связей в тканях головного мозга.

В ближайшее время начнутся испытания DDL-920 на людях.

Ранее парализованный пациент смог играть на компьютере с помощью чипа Neuralink, установленного в мозг.

"Просто бегать так приятно, потому что я могу смотреть по сторонам, и мне не нужно двигать Quadstick... Я могу просто думать, куда смотреть. Это безумие!" – поделился он своими впечатлениями.

Также мы сообщали, что, из-за постоянных стрессов инсульт стал чаще встречаться у молодых украинцев.

"Мы уже сегодня можем подтвердить исследование прошлых лет, что в стране, где идет война, инсульты моложе на 10-15 лет", – сказал министр охраны здоровья Виктор Ляшко.