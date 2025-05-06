Ученые вырастили из человеческих стволовых клеток мини-мозг (цереброид) и подключили его к биоцифровому чипу.

Об этом сообщает журнал Nature Biotechnology.

Заявляется, что такой миниатюрный мозг способен обучаться, решать несложные задачи и даже управлять роботом.

Данная технология открывает новые возможности для интеграции живых тканей с машинами и может привести к революции в медицине и робототехнике, однако одновременно порождает и ряд этических вопросов, отмечает издание.

Так, в будущем это позволит тестировать на живой человеческой ткани лекарства от болезней Альцгеймера или Паркинсона и даже создать технологию, которая сможет управлять протезами силой мысли. Также цереброиды могут стать основной для систем искусственного интеллекта нового поколения.

Ранее мы рассказывали, что ученые из американского университета Тафтса изобрели революционный прорыв в стоматологии, вырастив зубы, напоминающие человеческие, во рту свиней. Для их создания использовали клетки свиных и человеческих зубов.

А недавно Илон Маск заявил, что чип, возвращающий зрение, будет имплантирован уже в этом году. Суть инновации состоит в прямом подключении к зрительной коре мозга, минуя поврежденные глаза и нервы.