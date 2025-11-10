Стартап Neuralink, принадлежащий американскому миллиардеру Илону Маску, показал практическое применение своих мозговых имплантов. Пациент Алекс Конли с травмой спинного мозга управлял беспилотником силой мысли и сам программировал контроллер для работы с внешней электроникой.

Видео демонстрации новинки опубликовано в аккаунте Neuralink в соцсети X.

Во время эксперимента Конли дистанционно пилотировал радиоуправляемую модель самолета, используя нейроимплант для подачи команд. Кроме того, он написал код для микроконтроллера Arduino, обеспечивший интеграцию интерфейса "мозг–компьютер" с системой управления дроном.

Это уже не первое достижение Конли. В октябре он вместе с другим участником программы Neuralink под названием PRIME Ником Рэем освоил управление роботизированной рукой. Это позволило ему самостоятельно открывать холодильник, принимать пищу и выполнять другие базовые бытовые действия.

Конли перенес нейрохирургическую операцию по вживлению импланта вместе с другими 11 добровольцами. Участники клинической программы применяют интерфейс для управления цифровыми устройствами, бытовой и экспериментальной электроникой.

Ранее Neuralink анонсировала, что начнет клинические испытания технологии, которая позволит переводить мысли в текст с помощью мозговых имплантов.

Также компания работает над технологией, способной вернуть зрение людям с полной потерей зрительных функций.