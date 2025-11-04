Американский миллиардер Илон Маск считает, что в ближайшие пять лет искусственный интеллект (ИИ) заменит смартфоны в их текущем виде.

Об этом Маск заявил в эфире у Джо Рогана.

Предприниматель считает, что телефон будущего будет только проводником для искусственного интеллекта, без операционной системы и приложений.

"По сути у вас будет ИИ на сервере, который будет взаимодействовать с ИИ на вашем устройстве", – сказал Маск.

Отметим, по данным СМИ, над созданием такого устройства уже работает ChatGPT.

Напомним, недавно Маск говорил, что в будущем роботы с ИИ возьмут себе всю обязательную работу людей.

Ранее западная пресса писала, что искусственный интеллект помогает людям ориентироваться в товарах и услугах, с которыми их раньше обманывали.

Также мы рассказывали, что искусственный интеллект стремительно меняет мировой рынок труда. В частности, в розничной торговле с ноября 2022 по май 2025 года количество вакансий сократилось на 78,2%. Далее следуют сектора логистики, складского хозяйства, административного персонала.

Главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.