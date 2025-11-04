Илон Маск считает, что искусственный интеллект заменит смартфоны в ближайшие пять лет
Американский миллиардер Илон Маск считает, что в ближайшие пять лет искусственный интеллект (ИИ) заменит смартфоны в их текущем виде.
Об этом Маск заявил в эфире у Джо Рогана.
Предприниматель считает, что телефон будущего будет только проводником для искусственного интеллекта, без операционной системы и приложений.
"По сути у вас будет ИИ на сервере, который будет взаимодействовать с ИИ на вашем устройстве", – сказал Маск.
Отметим, по данным СМИ, над созданием такого устройства уже работает ChatGPT.
Напомним, недавно Маск говорил, что в будущем роботы с ИИ возьмут себе всю обязательную работу людей.
Ранее западная пресса писала, что искусственный интеллект помогает людям ориентироваться в товарах и услугах, с которыми их раньше обманывали.
Также мы рассказывали, что искусственный интеллект стремительно меняет мировой рынок труда. В частности, в розничной торговле с ноября 2022 по май 2025 года количество вакансий сократилось на 78,2%. Далее следуют сектора логистики, складского хозяйства, административного персонала.
