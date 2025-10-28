Искусственный интеллект помогает людям ориентироваться в товарах и услугах, с которыми их раньше обманывали.

Об этом сообщает The Economist.

По информации издания, в Сети уже появились стартапы, которые используют ИИ-переговорщика для ведения переговоров с дилерами о ценах и условиях аренды автомобилей или отслеживают возвратные бронирования отелей, автоматически перебронируя их при снижении цены.

Опрос, проведённый компанией Clio, занимающейся разработкой программного обеспечения, показал, что более половины потребителей использовали или собираются использовать ИИ для ответа на юридический вопрос.

"Новый стереотип заключается в том, что поколение Z не купит автомобиль, не обсудив договор сначала через чат GPT", – отмечает популярный аккаунт Financial Dystopia на платформе X.

При этом когда что-то идёт не так, потребители используют чат-ботов, чтобы получить компенсацию. Недавнее исследование Вэйсиня Ляна из Стэнфордского университета и других учёных показало, что к концу 2024 года примерно 18% жалоб потребителей финансовых услуг были составлены с помощью магистерской программы магистратуры по праву (LLM) .

"ИИ поможет людям, которым не досталась привилегия получить ценный совет, получить… действительно ценный совет", – утверждает председатель Open AI и создатель Chat GPT Брет Тейлор.

Данные о влиянии использования ИИ на потребителей ограничены, но весьма показательны.

В одной из статей Райана Ши и его коллег из Колумбийского университета описывается эксперимент с подержанными автомобилями и арендой квартир. Они обнаружили, что пользователи, взаимодействующие с моделью ИИ, "значительно повысили свою эффективность в переговорах".

В новом исследовании Минкю Шин из Городского университета Гонконга и его коллег было проанализировано более миллиона жалоб, поданных в Бюро финансовой защиты потребителей США, и установлено, что 49% жалоб, поданных с помощью ИИ, были удовлетворены, по сравнению с 40% жалоб, поданных человеком.

Ранее западные СМИ писали, что ИИ и автоматизация могут уничтожить до 100 миллионов рабочих мест в США в течение следующего десятилетия.

Напомним, американский миллиардер Илон Маск заявлял, что в будущем людям не придётся работать благодаря роботам и нейросетей.