ИИ и автоматизация могут уничтожить до 100 миллионов рабочих мест в США в течение следующего десятилетия.

Об этом говорится в отчете, опубликованном левым сенатором Берни Сандерсом, сообщает The New York Post.

Согласно отчету, под угрозой 89% рабочих мест в сфере быстрого питания, 64% должностей в бухгалтерии, 47% вакансий водителей грузовиков, 40% рабочих мест медсестер и 65% помощников преподавателей.

NYP пишет, что сенаторы-демократы призывают к усилению регулирования сектора ИИ, а также к мерам защиты работников, таким как 32-часовая рабочая неделя и "налог на роботов" для компаний, переходящих на автоматизацию.

Ранее СМИ сообщали, что с момента запуска ChatGPT в ноябре 2022 года число вакансий для начинающих специалистов сократилось более чем на треть. Для выпускников, стажёров, интернов и специалистов без высшего образования количество рабочих мест снизилось на 31,9%, согласно исследованию сайта по трудоустройству Adzuna.

Напомним, в Китае представили искусственный интеллект Manus, который способен выполнять более сложные задачи, чем привычные ИИ-помощники.



