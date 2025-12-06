Основатель мессенджера Телеграм Павел Дуров раскритиковал Евросоюз за попытку цензурировать интернет.

Об этом российский предприниматель написал на своей странице в социальной сети Х

Дуров утверждает, что ЕС вводит невыполнимые правила, чтобы заставить компании цензурировать свободу слова.

"ЕС устанавливает невыполнимые правила, чтобы наказывать технологические компании, отказывающиеся молча цензурировать свободу слова. Мы видели то же самое во Франции: безосновательное "уголовное расследование", а затем спецслужбы предложили свою помощь, если Телеграм будет тихо цензурировать свободу слова в Румынии и Молдове", - написал Дуров.

Так он, вероятно, прокомментировал штраф, который ЕС наложил на соцсеть Илона Маска Х. Соцсеть оштрафовали на 120 миллионов евро "за недостаточную прозрачность рекламы и пользовательских аккаунтов".

В частности, Европу не устроила "синяя галочка" для верифицированных аккаунтов, которая, как утверждается, не подтверждает подлинности профилей и достоверности публикуемого там контента.

Кроме того, по данным Еврокомиссии, сервис микроблогов не соблюдает требования прозрачности рекламы и не предоставляет регуляторам доступа к данным общего пользования.

Еврокомиссия дала X 60 дней для принятия мер по исправлению нарушений, касающихся "синей галочки" и 90 дней - на решение вопросов прозрачности рекламы и предоставления доступа к данным.

Это решение уже вызвало протесты Белого дома и Госдепартамента.

Ранее Дуров заявил, что его поколению остается всё меньше времени, чтобы спасти свободный интернет.

После этого он поставил свой пост про "конец свободного интернета" плашкой у некоторых пользователей Телеграм.